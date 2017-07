Macedónske a americké jednotky začali spoločné vojenské cvičenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 28. júla (TASR) - Vojenské jednotky z Macedónska a Spojených štátov začali dnes dvojtýždňové spoločné cvičenia. Konajú sa v centrálnej časti balkánskej krajiny a sú súčasťou jej snáh o vstup do Severoatlantickej aliancie.Približne 300 amerických vojakov so 120 armádnymi vozidlami a tankami dorazilo dnes do Macedónska zo susedného Bulharska, aby sa zúčastnili na manévroch Dragoon Guardian 17, ktoré potrvajú do 10. augusta.Pridá sa k nim približne 100 macedónskych armádnych príslušníkov, píše agentúra AP.Macedónske ministerstvo obrany uviedlo, že hlavným cieľom cvičení je posilniť vojenskú spoluprácu s USA a ukázať, že macedónska armáda je zlučiteľná so štandardmi NATO.Macedónsko si želá vstúpiť do NATO, v roku 2008 však prístupový proces zablokovalo susedné Grécko, člen aliancie, a to v dôsledku dlhotrvajúceho sporu okolo oficiálneho názvu Macedónska.