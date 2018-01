Macedónske vedenie sa poradí o ďalšom postupe v spore o názov krajiny

Protestujúci v Solúne žiadali zmenu názvu susedného Macedónska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 26. januára (TASR) - Najnovšie návrhy osobitného vyslanca OSN Matthewa Nimetza, ktoré by mali viesť k vyriešeniu roky pretrvávajúceho grécko-macedónskeho sporu o názov postjuhoslovanskej republiky, budú v sobotu z iniciatívy šéfa macedónskej diplomacie Nikolu Dimitrova analyzovať tamojší vysokí ústavní činitelia vrátane prezidenta Gjorgeho Ivanova a premiéra Zorana Zaeva.Na schôdzke by sa mal podľa tamojších médií zúčastniť aj nový šéf dlhodobo vládnej, v súčasnosti opozičnej strany VMRO-DPMNE Christijan Mickoski.Macedónsko oznámilo v uplynulých dňoch ďalšie dva kroky, ktoré by mali prispieť k urýchleniu riešenia dlhoročného sporu s Gréckom o názov tejto postjuhoslovanskej republiky. Tak medzinárodné letisko v macedónskej metropole Skopje, ako aj diaľnica spájajúca macedónsku metropolu s macedónsko-gréckou štátnou hranicou nebudú už niesť v budúcnosti meno Alexandra Veľkého. V Davose to po stredajšom rokovaní s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom oznámil predseda macedónskej vlády Zoran Zaev.Nimetz mal podľa skorších informácií macedónskych médií predložiť po stretnutí s predstaviteľmi oboch zainteresovaných krajín v New Yorku päť návrhov na budúci názov Macedónska, a to Republika Nové Macedónsko, Republika Severné Macedónsko, Republika Horné Macedónsko, Republika Vardarské Macedónsko a Republika Macedónsko (Skopje).Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.Iba v uplynulú nedeľu demonštrovali v gréckom prístavnom meste Solún za zmenu názvu susedného Macedónska, ktorý je identický s názvom severogréckej provincie, desaťtisíce Grékov - podľa odhadov polície 100.000, podľa organizátorov až 400.000.Demonštranti skandovali heslá ako