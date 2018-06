Macedónsko-grécku dohodu by šéfovia diplomacií mali podpísať v nedeľu

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény/Skopje 15. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Nikola Dimitrov a Nikos Kotzias, a nie premiéri Macedónska a Grécka Zoran Zaev a Alexis Tsipras, ako sa predpokladalo pôvodne, by v nedeľu (17.6.) mali v okolí mesta Prespa v macedónsko-gréckom pohraničí podpísať bilaterálnu dohodu o zmene názvu postjuhoslovanskej republiky.Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vládne zdroje v Aténach.Grécky parlament bol v piatok dejiskom vášnivej diskusie o podnete stredopravej opozície vysloviť práve pre dohodu s Macedónskom nedôveru súčasnému premiérovi.Poslanec ultrapravicového Zlatého úsvitu Konstantinos Barbarusis vystúpil dokonca s požiadavkou o zásah armády.Podľa jeho názoru by ozbrojené sily mali zadržať prezidenta Prokopisa Pavlopulosa, predsedu vlády Alexisa Tsiprasa, ako aj ministra obrany Panosa Kamenosa, pretože súhlasili s kompromisnou dohodou.Predstavitelia gréckej vlády označili toto vystúpenie za výzvu na vojenský puč a požadovali v reakcii prísne dôsledky. Poslanca Barbarusisa vylúčili medzičasom z frakcie Zlatého úsvitu, pretože jeho názory neboli v súlade so straníckou líniou.Hovorca vlády Dimitris Tsanakopulos obvinil aj lídra konzervatívnej Novej demokracie Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý prišiel s návrhom na vyslovenie nedôvery Tsiprasovi, že otvoril Pandorinu skrinku a že nesie teda spoluzodpovednosť za ohrozenie demokracie extrémistami zo Zlatého úsvitu.Mitsotakis však obsah vystúpenia člena ultrapravicovej strany takisto ostro odsúdil.Nacionalistické kruhy reagovali na macedónsko-grécku dohodu v oboch krajinách ostrou kritikou a značným odporom.V Grécku sa v ultrapravicových médiách objavili hlasy hovoriace o zrade a volajúce po právnych krokoch voči premiérovi. Na demonštráciu zvolanú týmito silami pred parlament v Aténach prišlo však iba niekoľko sto ľudí.Macedónska opozícia už avizovala, že dokument nepodporí. Šéf konzervatívnej opozičnej strany VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski vyzval stúpencov, aby sa v nedeľu v meste Bitola na juhozápade Macedónska zúčastnili na protestnom pochode proti dohode o zmene názvu krajiny. Odporcovia kompromisu s Gréckom protestovali už druhý deň po sebe aj pred budovou parlamentu v Skopje.