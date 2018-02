Macedónsko je pripravené pripojiť k názvu geografické prídavné meno

Na archívnej snímke prezident Macedónska Gjorge Ivanov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 6. februára (TASR) - Macedónsko je pripravené pripojiť k svojmu názvu geografické prídavné meno v snahe o urovnanie sporov s Gréckom, ktoré komplikujú vyhliadky tejto bývalej juhoslovanskej republiky na vstup do EÚ i NATO. Vyhlásil to v utorok macedónsky premiér Zoran Zaev, ktorého citovala agentúra Reuters.Macedónsko prijali do Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1993 pod provizórnym označením Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pretože Grécko namietalo voči jednoslovnému názvu, ktorý podľa neho implikuje územné nároky krajiny na rovnomennú grécku provinciu.povedal Zaev novinárom v macedónskom hlavnom meste Skopje. Premiér na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose v januári prisľúbil rýchle vyriešenie tohto sporu.Väčšina krajín označuje tento štát, ktorý vyhlásil nezávislosť od bývalej Juhoslávie v roku 1991, ako Macedónsko. Podľa diplomatov by mohli byť pre obe strany akceptovateľné výrazy Severné Macedónsko, Nové Macedónsko či Horné Macedónsko.Zaevova vláda v utorok spravila voči Aténam ústupok, keď hlavné letisko v Skopje i jednu kľúčovú diaľnicu premenovala tak, aby v ich názvoch nefigurovalo meno starovekého panovníka Alexandra Macedónskeho, čo doposiaľ dráždilo grécku stranu, keďže Macedónskom sa nazývalo aj jeho starogrécke kráľovstvo.Letisko bude niesť označenie Medzinárodné letisko Skopje a diaľnica dostala názov Priateľstvo.povedal Zaev.V nedeľu demonštrovali na severe Grécka i v samotných Aténach státisíce ľudí proti akémukoľvek názvoslovnému riešeniu, ktoré by obsahovalo výraz