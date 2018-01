Macedónsko premenuje letisko v Skopje, aj diaľnicu vedúcu do Grécka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje/Atény 25. januára (TASR) - Macedónsko oznámilo ďalšie dva kroky, ktoré by mali prispieť k urýchleniu riešenia dlhoročného sporu s Gréckom o názov tejto postjuhoslovanskej republiky.Tak medzinárodné letisko v macedónskej metropole Skopje, ako aj diaľnica spájajúca macedónsku metropolu s macedónsko-gréckou štátnou hranicou nebudú už niesť v budúcnosti meno Alexandra Veľkého.V Davose to po stredajšom rokovaní s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom oznámil predseda macedónskej vlády Zoran Zaev.Využívanie mena macedónskeho panovníka vnímali v Grécku akomajoritne slovanským Macedónskom.Grécko požaduje, aby si susedná krajina zmenila svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia.Predseda tamojšej vlády Alexis Tsipras však vyjadril v stredu nádej, že veto vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ) zo strany Atén sa po vyriešení tohto sporu stane minulosťou.Obaja lídri uviedli, že začnú uplatňovať celý rad opatrení na vybudovanie vzájomnej dôvery.Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.