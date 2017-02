Macedónsko vrátilo do Grécka 49 migrantov, prevažne Sýrčanov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 9. februára (TASR) - Macedónske úrady dnes oznámili, že na základe readmisnej dohody s Európskou úniou vrátili do Grécka 49 utečencov a migrantov. Z utečeneckého tábora Tabanovce pri hraniciach so Srbskom ich previezli do Grécka autobusom.Podľa miestnej kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) išlo prevažne o Sýrčanov, medzi ktorými bolo aj niekoľkých malých detí.Po minuloročnom uzavretí tzv. balkánskej migračnej trasy uviazlo v Macedónsku asi 200 utečencov či migrantov, zatiaľ čo v Grécku ich podľa tamojších úradov zostalo vyše 60.000.