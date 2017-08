Macedónsko vyhlásilo na juhozápade stav núdze.Dôvodom sú lesné požiare

Ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 6. augusta (TASR) - Macedónska vláda vyhlásila v horskej oblasti na juhozápade krajiny 30-dňový stav núdze. Dôvodom je obava, že aktuálna vlna horúčav by mohla ešte viac podnietiť šírenie viacerých lesných požiarov, ktoré v tomto regióne v ostatnom čase vypukli, informovala dnes agentúra AP.Vyhlásenie núdzového stavu oznámil v sobotu večer macedónsky minister vnútra Oliver Spasovski. Na základe toho nasmeruje vláda do postihnutého regiónu všetky dostupné prostriedky. Do oblasti po zosilnení požiarov, ktoré ohrozujú tamojšie obydlia, povolali aj hasiace vrtuľníky, uviedla ďalej AP.Lesné požiare sužujú viaceré oblasti Macedónska už zhruba štyri týždne. Pod kontrolu sa ich snažia dostať hasiči aj dobrovoľníci. Oheň si už vyžiadal aj obeť na živte. Macedónska polícia informovala, že spálené telo sa našlo v dedine pri metropole Skopje. Uviedla tiež, že v dedine Mogilec v strednej časti Macedónska zhoreli dva domy a stodola.