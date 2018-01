Macedónsko zaviedlo núdzové opatrenia proti znečistenému ovzdušiu

Pohľad na centrálne Námestie Makedonija v Skopje. Foto: TASR/Renáta Minová Foto: TASR/Renáta Minová

Skopje 8. januára (TASR) - Macedónske úrady dočasne poskytli bezplatnú verejnú dopravu všetkým ľuďom v hlavnom meste Skopje. Tento krok je súčasťou balíka opatrení v boji proti vysokému stupňu znečistenia ovzdušia.Vláda v pondelok oznámila, že v Skopje bolo zaznamenané viac ako štvornásobne vyššie znečistenie ovzdušia, než je bezpečné, a preto sa rozhodla ťažkým vozidlám zakázať vstup do centra mesta. Takisto udelila ospravedlnenie z práce tehotným ženám a ľuďom vo veku nad 60 rokov, informovala tlačová agentúra AP.Skopje zažíva problémy so znečisteným ovzduším každú zimu, je to dôsledok priemyselných emisií, dymu z pecí na spaľovanie dreva a výfukových plynov zo starých áut.Opatrenia zostanú v platnosti dovtedy, kým úroveň znečistenia neklesne.