Macedónsky mladík Kostadinov je ďalšou posilou Ružomberka

Na snímke Tihomir Kostadinov. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 9. júla (TASR) - Mladý macedónsky stredopoliar Tihomir Kostadinov sa stal novou posilou futbalistov MFK Ružomberok. S fortunaligistom sa dohodol na trojročnej zmluve a trénerovi Norbertovi Hrnčárovi bude k dispozícii už na zápasy druhého predkola Európskej ligy s nórskym tímom SK Brann. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Dvadsaťjedenročný Kostadinov pôsobí na Slovensku už od leta 2015, keď prišiel z klubu FK Teteks Tetovo do Dukly Banská Bystrica a od júla 2016 hral za FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble. V minulosti bol členom macedónskych reprezentačných tímov do 17 a 19 rokov a v súčasnosti je členom kádra národného tímu do 21 rokov.