Macedónsky parlament rokuje o zákone, ktorý súvisí s názvom krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 19. júna (TASR) - Macedónsky parlament začal v utorok rokovať o zákone ratifikujúcom dohodu so susedným Gréckom o novom názve tejto bývalej juhoslovanskej republiky.Poslanci 120-členného parlamentu odhlasovali v pomere 69-40, aby sa zákonodarný zbor zaoberal týmto zákonom, ktorý odobrí grécko-macedónsku dohodu. Ratifikáciu neskôr schválili dva parlamentné výbory.Predseda parlamentu Talat Xhaferi uviedol pre agentúru AP, že rozprava na plenárnom zasadnutí sa začne v stredu. Keďže však hlavná opozičná strana VMRO-DPMNE túto schôdzu bojkotuje, k hlasovaniu by mohlo dôjsť ešte v ten istý deň.Opozičné strany a časť obyvateľstva v oboch krajinách nesúhlasia s dohodou a tvrdia, že v rámci nej bolo urobených priveľa ústupkov druhej strane.Niekoľko stoviek ľudí protestovalo v utorok počas rokovania parlamentu v Skopje, skandovalia spálili kópiu dohody.Zatiaľ čo ľavicou vedená vláda by nemala mať problémy so schválením zákona, konzervatívny prezident Gjorge Ivanov sa vyjadril, že ho nepodpíše. Tým pádom by bolo nutné debatu a hlasovanie zopakovať a v prípade opätovného schválenia ho už Ivanov nebude môcť blokovať.Názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, pod ktorým bola krajina dočasne registrovaná od roku 1993 aj v Organizácii Spojených národov, by v zmysle dohody mal nahradiť názov Republika Severné Macedónsko.K realizácii obsahu dohody, ktorá by znamenala definitívne ukončenie viac ako štvrťstoročie trvajúceho sporu a otvorenie cesty Macedónska do euroatlantických štruktúr, by malo dôjsť postupne.Dokument podpísali v nedeľu na gréckej strane Prespanského jazera ministri zahraničných vecí oboch krajín. Parlamenty oboch krajín musia dohodu ratifikovať. K oficiálnej zmene názvu krajiny by malo dôjsť až po plebiscite v Macedónsku plánovanom na jeseň 2018. Ak by občania v referende nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa stali súčasne aj akýmsi plebiscitom.