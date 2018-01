Macedónsky parlament schválil dohodu o priateľstve s Bulharskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 15. januára (TASR) - Poslanci macedónskeho parlamentu schválili v pondelok dohodu o priateľstve s Bulharskom, ktorej cieľom je ukončiť historickú rivalitu v oblasti sužovanej odvekými etnickými a územnými spormi, napísala agentúra AP.Na základe v pondelok schválenej dohody sa obe krajiny zriekli vzájomných územných nárokov a Bulharsko sa zaviazalo, že podporí úsilie Macedónska o vstup do EÚ a NATO.Dohoda obsahuje aj výzvu na vytvorenie spoločnej komisie, ktorej úlohou budeprehodnotenie spoločných dejín oboch krajín, čo by malo viesť k revízii učebníc dejepisu. Bulharsko už dohodu ratifikovalo.K schváleniu dohody v macedónskom parlamente prispela aj skutočnosť, že prácu zákonodarného zboru bojkotuje opozičná strana Vnútorná macedónska revolučná organizácia – Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE), ktorej šesť poslancov sa nachádza vo väzbe.Macedónska polícia zadržala vlani v novembri 36 osôb vrátane spomínaných šiestich poslancov VMRO-DPMNE v súvislosti s útokom na parlament z 27. apríla.Rozhnevaný dav stúpencov dlhoročného premiéra Nikolu Gruevského vnikol vtedy do priestorov parlamentu a zaútočil na poslancov opozície po tom, ako zákonodarný zbor zvolil za svojho nového predsedu poslanca albánskej národnosti Talata Xhaveriho.