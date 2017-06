Macedónsky premiér chce otvoriť prístupové rokovania s EÚ v roku 2018

Na archívnej snímke vpredu Zoran Zaev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 22. júna (TASR) - Otvorenie prístupových rokovaní Európskej únie s Macedónskom očakáva nový predseda vlády v Skopje Zoran Zaev v budúcom roku, informovali včera macedónske médiá.Podľa vlastných slov mieni Zaev presadzovať vnútropolitické reformy, ale dúfa aj v dosiahnutie pokroku pri pretrvávajúcom spore o oficiálny názov krajiny so susedným Gréckom.Prekážky pri želanom vstupe Macedónska do Európskej únie i Severoatlantickej aliancie by mala napomôcť odstrániť aj dohoda o dobrom susedstve, ktorú Zaev signoval v utorok počas návštevy v Sofii s bulharským premiérom Bojkom Borisovom.vyhlásil ešte 14. júna v Aténach šéf gréckej diplomacie Nikos Kotzias po rokovaní s macedónskym rezortným kolegom Nikolom Dimitrovom.Obe krajiny sa sporia o názov Macedónska už viac ako štvrťstoročie. Atény presadzujú zmenu názvu bývalej juhoslovanskej republiky, pretože aj na severe Grécka jestvuje Macedónsko. Grécko práve preto od roku 2005 blokuje otvorenie prístupových rokovaní Bruselu so Skopje, ako aj vstup susednej krajiny do NATO.