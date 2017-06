Macedónsky premiér: Členstvo v EÚ je pre nás strategickou prioritou

Zoran Zaev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júna (TASR) – Členstvo v Európskej únii je pre Macedónsko strategickou prioritou a nevidí inú alternatívu, vyhlásil dnes počas návštevy Bruselu nový macedónsky premiér Zoran Zaev. Integračné úsilie Macedónska podporil aj eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozširovaní Johannes Hahn. Otvorenie prístupových rokovaní so Skopje ale stále blokujú Grécko a Bulharsko.vyhlásil macedónsky premiér Zaev, ktorý sa chopil moci pred dvoma týždňami.Pripomenul, že Macedónsko kandiduje na členstvo v EÚ už od roku 2005 a je tak podľa neho "načase, aby sa začali rokovania". Na to ale potrebuje dve veci - prijať reformy vyžadované Úniou a zlepšiť problematické vzťahy s Gréckom a Bulharskom.Zaev v Bruseli sľúbil, že začne pracovať na reformách justície a štátnej správy a bude pri tom spolupracovať s EÚ, opozíciou i predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Hahn mu v súvislosti s vyžadovanými reformami povedal:Prekážkou brániacou otvoreniu prístupových rokovaní Macedónska s EÚ zostáva odmietavý postoj Grécka a Bulharska. Na otvorenie rokovaní je totiž potrebný jednohlasný súhlas všetkých členských štátov Únie.Grécku dlhodobo prekáža názov štátu "Macedónsko", ktorý je rovnaký ako názov severnej časti Grécka. Zaev avizoval, že macedónsky minister zahraničných vecí v stredu navštívi Grécko.uviedol Zaev. Do karát mu hrá, že ako socialista je pre Grécko prijateľnejší než dlhoročný macedónsky nacionalistický premiér Nikola Gruevski.Začiatok prístupových rokovaní so Skopje blokuje aj Bulharsko. Obviňuje Macedónsko z nepriateľského správania a vyžaduje novú zmluvu o usporiadaní bilaterálnych vzťahov ako podmienku stiahnutia svojho nesúhlasu.Macedónsky premiér sa dnes okrem Hahna stretol s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicou Mogheriniovou a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Na programe má aj stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.Zaev sa stal premiérom v máji po mesiacoch politického patu, ktorý nastal po decembrových predčasných voľbách v Macedónsku. Tie sprostredkovala EÚ a uskutočnili sa až po dvojnásobnom odklade. Vnútropolitická kríza v Macedónsku vypukla už v roku 2015, keď opozícia obvinila vládu premiéra Nikolu Gruevského z nelegálneho odpočúvania približne 20.000 ľudí. Nasledovali rozsiahle protesty.