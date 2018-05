Macedónsky prezident je proti zmene názvu pri domácom používaní

Na archívnej snímke Gjorge Ivanov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 31. mája (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov vo štvrtok vyhlásil, že je proti akémukoľvek riešeniu sporu so susedným Gréckom o názov Macedónska, ak jeho krajina bude musieť zmeniť spôsob, ako sa bude nazývať vnútroštátne.Ivanov vo vyhlásení takisto uviedol, že prípadná dohoda medzi oboma krajinami by nemala vyžadovať zmeny v macedónskej ústave.Tieto zmeny by však boli nutné, keby Macedónsko súhlasilo s požiadavkou Grécka, že nový dohodnutý názov sa musí používať v macedónskych oficiálnych dokumentoch aj v medzinárodných vzťahoch, vysvetlila tlačová agentúra AP.Obe krajiny tvrdo pracujú na prekonaní 27-ročného sporu. Macedónsko odmieta sťažnosti Grécka, že jeho súčasný názov (Makedonija) naznačuje, že si nárokuje na územie rovnomenného severogréckeho regiónu (Makedoniá).Spor pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie a jeho vyriešenie je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.Macedónsky premiér Zoran Zaev v stredu vyhlásil, že Skopje a Atény nikdy neboli bližšie k dosiahnutiu dohody.Macedónska televízna stanica Telma v stredu informovala, že sa našlo konečné riešenie problému. Budúci názov Macedónska má byť Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).Zaev na stredajšej tlačovej konferencii však vyhlásil, že bez ohľadu na to, aké riešenie sporu sa nájde, nový názov krajiny bude predmetom referenda. Plebiscit sa uskutoční v septembri alebo v októbri, dodal Zaev.