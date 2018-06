Macedónsky prezident oficiálne odmietol podpísať dohodu s Gréckom

Na archívnej snímke Gjorge Ivanov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 26. júna (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov v utorok oficiálne odmietol podpísať dohodu s Gréckom o novom názve svojej vlasti, informujú agentúra AP a macedónske médiá.Ivanov v písomnom vyhlásení pre médiá uviedol, že dokument je protiústavný a nie je ratifikovaný v súlade s macedónskou ústavou.vyhlásil Ivanov. Zároveň upozornil, že táto dohoda podľa neho stavia Macedónsko do podriadenej pozície a závislosti od iného štátu, konkrétne od Gréckej republiky.Ivanovovo rozhodnutie oddiali, avšak neznemožní vstup dohody do platnosti, pripomína AP. Na základe ústavy krajiny sa totiž poslanci parlamentu zídu a ratifikujú dokument druhýkrát - a prezident ho už ďalej nemôže blokovať.Predseda macedónskeho parlamentu Talat Xhaferi uviedol, že poslanci pravdepodobne zopakujú hlasovanie o dohode v priebehu budúceho týždňa.Podľa dohody s Gréckom sa Macedónsko bude volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). K oficiálnej zmene názvu má dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine budú predčasné parlamentné voľby.Macedónsky premiér Zoran Zaev v rozhovore pre televíznu stanicu 1TV v noci na utorok už vyhlásil, že v prípade neúspešného referenda z funkcie odstúpi. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že plebiscit bude úspešný.povedal Zaev.