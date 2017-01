Macedónsky prezident zostavením vlády poverí expremiéra N. Gruevského

Na archívnej snímke je macedónsky politik Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 9. januára (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov dnes oznámil, že zostavením novej vlády poverí expremiéra Nikolu Gruevského, predsedu konzervatívnej strany, ktorá zvíťazila v decembrových predčasných parlamentných voľbách.Gruevski, 46-ročný politik, ktorý stál na čele vlády tento bývalej juhoslovanskej republiky vyše desaťročie, až do vlaňajšieho januára, teraz bude mať 20 dní na to, aby ním sformovaný vládny kabinet schválili poslanci parlamentu.Gruevského VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) získala vo voľbách z 11. decembra 51 z celkových 120 poslaneckých mandátov, čím len veľmi tesne predstihla opozičný Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM), ktorý v parlamente získal 49 kresiel.Gruevski teraz na zostavenie novej vlády bude musieť nájsť koaličného partnera v niektorej z politických strán etnických Albáncov, ktoré sa dostali do parlamentu.