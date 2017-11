Macedónsky súd vyniesol pre ozbrojencov z Kumanova prísne tresty

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Skopje 2. novembra (TASR) - Na doživotné tresty väzenia odsúdili vo štvrtok v Macedónsku za terorizmus siedmich z celkovo 37 obžalovaných v súvislosti s ozbrojenými krvavými zrážkami, ktoré vypukli pred viac ako dvoma rokmi medzi ozbrojenou skupinou občanov a políciou v mestečku Kumanovo na severe krajiny.Ďalších 13 obžalovaných poslal prvostupňový súd na 40 rokov za mreže, štyroch oslobodil a zvyšných 13 odsúdil na tresty väzenia od 12 do 18 rokov.Pri zrážkach v Kumanove, ku ktorým došlo v dňoch 9.-10. mája 2015, vyhaslo 18 životov. Medzi obeťami bolo i osem príslušníkov macedónskej polície.Okolo 30 ozbrojencov albánskej národnosti, viacerí pochádzajúci z Kosova, sa vzdalo bezpečnostným zložkám.Obhajoba sa v procese, ktorý sa začal vo februári 2016, opakovane usilovala poukazovať na politické pozadie zrážok požadujúc vypočutie niekdajších vládnych činiteľov vrátane expremiéra Nikolu Gruevského či exministerky vnútra Gordany Jankulovskej.Obžalovaní, ktorých za mimoriadnych bezpečnostných opatrení prepravili vo štvrtok do dejiska procesu vrtuľníkmi, odmietli vstúpiť do súdnej siene, kde si tak rozsudky vypočuli iba ich právni zástupcovia a predstavitelia médií.