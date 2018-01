Macegora: Málo pohonných hmôt spôsobuje v KĽDR aj humanitárne problémy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. januára (TASR) - Severná Kórea za posledný rok zaznamenala výrazný pokrok vo svojom raketovom programe. V rozhovore pre agentúru RIA Novosti to uviedol ruský veľvyslanec v KĽDR Alexandr Macegora, podľa ktorého Rusko situáciu v KĽDR veľmi dôkladne sleduje a má preto predstavu o úrovni techniky a technológií vojensko-priemyselného komplexu KĽDR.Dodal, že kým prvé modely severokórejských rakiet sa podobali na produkciu iných štátov, posledné modely, ktoré KĽDR predviedla na vojenských prehliadkach, sú zrejme vlastnej výroby.Macegora v rozhovore uviedol, že KĽDR Moskvu neupozorňuje vopred na svoje plány s testovaním rakiet a jadrovými skúškami.spresnil veľvyslanec.Macegora sa vyjadril aj k správam o možnom zastavení dodávok ropy a ropných produktov do KĽDR. Upozornil, že to bude znamenať úplnú blokádu KĽDR, ktorú PchjongjangV súlade s kvótami stanovenými rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN sa do KĽDR môže ročne dodať ropovodom z Číny okolo 540.000 ton surovej ropy a niečo vyše 60.000 ton ropných produktov z Ruska, Čína a ďalších krajín.Macegora upozornil, že v KĽDR je veľký nedostatok benzínu a dieselových pohonných hmôt. Podľa neho tento stav spôsobuje v krajine veľké problémy, medziiným aj v humanitárnej oblasti.Vlani v auguste, po sérii raketových skúšok vykonaných Severnou Kóreou, BR OSN prijala rezolúciu uvaľujúcu sankcie na vývoz uhlia, železa, železnej rudy, olova, rýb a morských plodov.Príjmy z ich vývozu prinášajú severokórejskému režimu zhruba miliardu dolárov (840 miliónov eur) ročne, čo je tretina celkových ročných príjmov z vývozu.Rezolúcia zakazuje štátom vydávať nové vstupné a pracovné povolenie Severokórejčanom, čo je ďalší zdroj peňazí pre režim vodcu Kim Čong-una, ako aj zakladanie akýchkoľvek nových spoločných podnikov so severokórejskými firmami a zahraničné investície do už existujúcich podnikov.Táto rezolúcia bola už ôsmym podobným dokumentom, ktorý BR OSN prijala od roku 2006 v súvislosti so severokórejskými jadrovými a raketovými testami. Účinok však nemala žiadna z nich, Pchjongjang napriek všetkým varovaniam naďalej pokračuje vo svojom zbrojnom programe.