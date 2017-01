MACHÁČKOVÁ:Prievidzu po príchode Brose objavujú i ďalší investori

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Foto: TASR/Pavol Remiáš Primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Foto: TASR/Pavol Remiáš

Prievidza 17. januára (TASR) - Udalosťou roka 2016 v Prievidzi bola z dlhodobého hľadiska výstavba závodu nemeckého investora Brose v priemyselnom parku. Svoje zdroje investovalo vlani aj mesto, a to do viacerých projektov. Kauza údajnej šikany zamestnankýň Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH) viceprimátorom Ľubošom Maxinom chod samosprávy neovplyvnila, skôr jeho rodinu. Pre TASR to v súvislosti s hodnotením uplynulého roka uviedla prievidzská primátorka Katarína Macháčková (nezávislá)."Brose je pre nás nová nádej, nová alternatíva zamestnania a veľkého investora, na ktoré Prievidza čakala už desaťročia. Preto sa aj veľmi tešíme, že už tento rok investor oznámil, že bude pokračovať a postaví ďalšiu výrobnú halu, ktorá by už mala obsahovať aj materskú škôlku, fitnes pre zamestnancov. Veríme, že to bude zamestnávateľ, ktorý bude mať aj kvalitné sociálne programy, okrem toho, že ponúkne prácu pre ľudí," skonštatovala Macháčková.Po príchode subdodávateľa pre automobilový priemysel by mohli do Prievidze prísť podľa nej i ďalší investori. "Brose zakúpilo veľkú výmeru pozemkov s tým, že ono aj rátalo, že možno časť pozemkov predá svojim subdodávateľom, ktorí budú chcieť pre nich robiť. Momentálne, podľa informácií, ktoré mám od nich, sú s nimi v rokovaní. Je predpoklad, že v blízkej dobe sem prídu ďalší subdodávatelia, ale samozrejme sa čaká v prvom rade na to, kým Brose úplne rozbehne výrobu a bude fungovať v plnom režime," avizovala. Mesto, ako ďalej priblížila Macháčková, pripravuje aj ďalšie pozemky v prípade záujmu ďalších spoločností, aj keď je tam problém s dopravnou infraštruktúrou a iných sietí. "Ale robíme na tom, lebo počítame, že Brose prinesie oživenie aj v tomto smere," podčiarkla.Začiatkom minulého roka obvinili dve zamestnankyne PTH (Prievidza tam má väčšinový podiel, pozn. TASR) viceprimátora mesta zo šikany na ich pracovisku, kde pôsobil v predstavenstve. Neprimeraný nátlak mal potvrdiť aj inšpektorát práce. Za ženy sa vtedy postavilo aj viacero ich kolegov. Maxina obvinenia odmietol, podľa neho za nimi boli jeho otázky o fungovaní PTH. Následne sa vzdal kandidatúry do parlamentu za stranu #Sieť, na kandidátke figuroval na 140. mieste. Neskôr mu skončilo aj funkčné obdobie. Primátorka mesta to označila za predvolebný boj. "Túto vec stále riešia orgány činné v trestnom konaní, takže počkáme na ich závery. Ja stále tvrdím, že aktivisti, ktorí sem chodili, boli účelovo zaplatení a nakoniec aj ďalšie ich aktivity svedčia o tom, že sú to ľudia, ktorí prichádzajú na objednávku. Do tohto sa nezapojili bežní obyvatelia mesta. Myslím si, že chod samosprávy to nepoznačilo, ale skôr osobný život pána Maxinu a mňa ako primátorky sa niektoré veci dotkli, keďže tie útoky boli vedené aj voči mojej osobe," tvrdí.Samospráva mesta, ako pripomenula primátorka, vlani pokračovala vo výstavbe najmä športových ihrísk, investovala tiež sumu vo výške asi milión eur do škôl, a to v súvislosti s veľkým investičným dlhom, ktorý na budovách je. Väčšou investíciou bola podľa nej i rekonštrukcia časti Námestia slobody, kde sa dala kamenná dlažba, urobili sa nové chodníky, trávnik, schody, verejné osvetlenie a vybudoval sa vodný prvok, ktorý prilákal ľudí do centra. "Vlani sme tam zaviedli aj premietanie filmov, knižnicu a divadlá pre deti. Chceme v tomto pokračovať a na toto leto chystáme viac premietaní a viac divadielok. Ukázalo sa, že spojenie týchto aktivít prináša život a aj podnikatelia mi hovorili, že zaznamenali nárast na tržbách," ozrejmila.Na začiatku tohto roka dokončila radnica i rozšírenie cintorína v podobe kolumbária s 984 miestami, čo by malo podľa Macháčkovej vyriešiť problém s pochovávaním na dlhšie obdobie. Rekonštrukciou v minulom roku prešli i viaceré chodníky, vybudovali sa parkoviská. Avizovanými a nedokončenými zostali okrem iného investičné akcie v podobe vybudovania chodníka na Nedožerskej ceste a parkoviska v predstaničnom priestore, ktorými sa samospráva naďalej zaoberá, dodala primátorka.