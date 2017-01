Machulinciam sa darí vďaka aktívnym ľuďom, obyvateľov pribúda

Na snímke je Kostol božského srdca Ježišovho na cintoríne v obci Machulince. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke je betlehem v obci Machulince. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke rodinné domy v obci Machulince. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke je zvonica v obci Machulince. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke je materská škola v obci Machulince. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Machulince 14. januára (TASR) – Vďaka aktívnym ľuďom, ktorí žijú v Machulinciach v Zlatomoravskom okrese, sa v tejto obci darí kultúre i športu. V dedine je bohatý spoločenský život, funguje tu spevácka skupina Bernát, folklórny súbor Kamenec i detský súbor Kamienok. Ako pripomína starosta Bohumil Bielik, bola to práve aktivita a nadšenie Machulinčanov, ktoré viedli k tomu, že niekdajšia kaplnka stojaca na cintoríne sa zmenila na kostol, ktorý je dnes dominantou obce.skonštatoval Bielik. Ako pripomenul, veža doplnila kostol a ten zasa zmenil celý kolorit obce.povedal starosta.Veža kostola, ktorú si Machulinčania sami postavili, je podľa jeho slov iba jedným z príkladov aktivity tunajších občanov. Nielen na Slovensku, ale už aj vo svete preslávili obec aj bežecké preteky. Machulinská dvadsiatka má tradíciu dlhú už niekoľko desaťročí. Vlani v decembri sa bežal jej 33. ročník.skonštatoval Bielik.Pretekmi žije celá obec. Machulinčania vymysleli zaujímavý spôsob, ako zabezpečiť preteky aj finančne.uviedol Bielik.Okrem 20-kilometrových bežeckých pretekov preslávila Machulince aj Horská cykločasovka. Tá síce nemá takú dlhoročnú tradíciu, ale viac ako 30-kilometrová a technicky náročná pretekárska trať i 16-kilometrová hobby trasa láka od roku 2013 množstvo skúsených i amatérskych vyznávačov horskej cyklistiky.povedal Bielik.Obec Machulince leží na oboch brehoch riečky Žitava, ktorej tok napĺňajú potoky a rôzne sezónne prítoky z Tríbečského pohoria a západných svahov Pohronského Inovca. Vďaka svojej polohe na úpätí oboch pohorí poskytuje veľa možností na prechádzky v prírode.povedal starosta Bohumil Bielik.Turisti sa môžu vybrať aj popri Zlatnianskom potoku až k jeho prameňu pod vrchom Benát, kde kedysi stála Struhárova studnička. Pri svojich prechádzkach ju údajne rád navštevoval štúrovský básnik Janko Kráľ, ktorý žil v neďalekých Zlatých Moravciach od roku 1862 až do svojej smrti v roku 1876. Machulince a ich okolie učarovali aj prvému československému prezidentovi T. G. Masarykovi, ktorý mal letné sídlo v blízkych Topoľčiankach.pokračoval starosta.Ako pripomenul, zaujímavé teda nie je len bezprostredné okolie Machuliniec. Pre turistov bude určite lákavá aj návšteva niekdajšieho letného sídla prezidentov s kaštieľom a loveckým zámočkom v Topoľčiankach, ktoré sú od obce vzdialené iba necelé tri kilometre.dodal Bielik.Prvá písomná zmienka o obci Machulince v Zlatomoravskom okrese pochádza z roku 1275, no ľudia úrodné okolie rieky Žitavy obývali už oveľa skôr. V okolí obce sa našli viaceré náleziská zo staršej doby kamennej dokladajúce prítomnosť lovcov mamutov. Okolie obývali v mladšej dobe kamennej aj prví poľnohospodári. Rozmach osídlenia nastáva v období eneolitu, teda neskorej doby kamennej. Z tohto obdobia evidujú vedci v katastri obce Machulince štyri lokality. Svoje sídla v tomto regióne zakladali ľudia aj v ďalších obdobiach praveku i stredoveku.V prvej písomnej správe sa obec spomína pod názvom Mahola. A to v súvislosti s uhorským kráľom Ladislavom IV., ktorý ju daroval hradu Tekov. Neskôr ju vlastnilo Beňadické opátstvo a od roku 1388 patrila pod hrad Hrušov. Na prelome 14. a 15. storočia prešli Machulince, spoločne s obcami Čaradice, Nemčiňany, Obyce, Rohožnica, Slepčany a Vozokany späť do rúk Beňadického opátstva. V roku 1424 boli Machulince definitívne pripojené k hradu Hrušov.hovorí starosta obce Bohumil Bielik.V priebehu 17. storočia znepokojovali obyvateľov v celom regióne časté nájazdy Turkov. Pri jednej z lúpežných výprav odvliekli z Machuliniec 192 kusov dobytka a 60 ľudí. Viacerým pohromám museli obyvatelia obce čeliť aj neskôr. Začiatkom 19. storočia tu zúrila cholera a hladomor vyvolaný veľkou neúrodou. Čoskoro vypukla aj hospodárska kríza, pre ktorú zrušili výrobu viaceré manufaktúry. V roku 1840 zastavila výrobu aj malá továreň na výrobu kachličiek a škridiel. Tá využívala na výrobu kvalitnú ílovitú hlinu, ktorá sa nachádzala v chotári obce zvanom Píla.približuje život Machulinčanov v minulosti Bielik.Ako dodáva, dokladov o niekdajšom typickom kroji, sa nezachovalo veľa.približuje Bielik.Machulince v Zlatomoravskom okrese patria k obciam, ktoré nemajú problém s vyľudňovaním. Naopak, za posledné obdobie sa tu počet obyvateľov zvýšil o viac ako sto ľudí. Dnes tu teda žije celkovo 1189 obyvateľov. Podľa starostu Bohumila Bielika je za tým široká vybavenosť, ktorú tu záujemcovia o bývanie nájdu.vysvetlil Bielik.Lákadlom pre nových obyvateľov tak neboli iba nové nájomné byty, ale aj kompletná infraštruktúra, ktorá je v obci vybudovaná. Machulince majú vlastnú čistiareň odpadových vôd, kanalizáciu i vodovod. V dedine sú bezprašné a upravené cesty i chodníky.dodal Bielik.Obec Machulince v Zlatomoravskom okrese hospodári s vyrovnaným rozpočtom a bez väčších problémov sa jej darí zabezpečovať všetky potreby obyvateľov. Ročný rozpočet sa pohybuje okolo 500.000 eur. Vďaka nízkej zadlženosti môže vedenie obce myslieť aj na rozvoj a nemá problémy ani so spolufinancovaním prípadných projektov, ktorých väčšia časť bude hradená z fondov Európskej únie.V najbližšom období plánujú Machulince investovať predovšetkým do rozvoja školstva. Podľa slov starostu Bohumila Bielika sú už pripravené zámery na rekonštrukciu základnej školy.vysvetlil starosta. Ak sa projekt podarí úspešne zrealizovať, získa 28 detí prvého a štvrtého ročníka malotriednej základnej školy vynovenú a modernejšiu budovu. Náklady na rekonštrukciu by mali dosiahnuť sumu 85.000 eur.Ďalším zámerom, na ktorom už obec pracuje, je rozšírenie kapacity materskej školy. Momentálne ju navštevuje 25 detí, a potom, ako sa v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov Machuliniec, súčasné priestory už nestačia.uviedol Bielik.Pretože záujem o bývanie v Machulinciach stúpa a kapacita dvoch bytových domov je naplnená, plánuje obec v budúcnosti pripraviť podmienky na individuálnu bytovú výstavbu. Vlastné pozemky nemá, preto ich bude potrebné najskôr odkúpiť a majetkovo a právne vysporiadať. Príprava stavebných parciel si okrem toho vyžiada aj rozšírenie inžinierskych sietí. Obec má vybudovanú kanalizáciu aj vodovod a k budúcim pozemkom určeným na stavbu rodinných domov chce priviesť aj potrebné prípojky.dodal Bielik.