Mačka z útulku vážiaca 16 kilogramov hľadá adoptívnu rodinu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. júna (TASR) - Tučný pruhovaný kocúr menom Symba potrebuje adoptívnu americkú rodinu - a pravdepodobne aj vyhýbať sa maškrtám.Šesťročný kocúr sa dostal minulý týždeň do zvieracieho útulku Humane Rescue Alliance v americkom vo Washingtone. Podľa televíznej stanice WTTG Symbu položili na váhu a tá ukázala 16 kilogramov. Predchádzajúci majiteľ mačky sa presťahoval do domova s asistenčnými službami a nemohol si ju vziať so sebou.Symba má o sedem kilogramov viac, než je jeho cieľová hmotnosť, a v súčasnosti sa venuje chudnutiu. Mačka cvičí na mačacom kolese a kŕmia ju zostavou potravín, ktoré sú určené na utlmenie apetítu.Personál útulku uviedol, že Symba v súčasnosti nedokáže urobiť viac ako pár krokov bez toho, aby nelapal po dychu.Útulok dodal, že nový majiteľ kocúra mu musí pomáhať na ďalšej ceste k schudnutiu.