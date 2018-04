Macron a Merkelová sa zhodli na nutnosti spoločných návrhov obnovy EÚ

Nemecká kancelárka Angela Merkelová víta francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pred prehliadkou novopostaveného Kráľovského zámku v Berlíne 19. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron chcú napriek odlišnostiam názorov na niektoré aspekty reformy Európskej únie čoskoro prezentovať spoločné návrhy na oživenie starého kontinentu.Vyplýva to z informácií, ktoré zazneli počas štvrtkovej návštevy najvyššieho francúzskeho predstaviteľa v Berlíne.vyhlásila nemecká kancelárka, podľa ktorej jestvuje vôľa prijať hlavné rozhodnutia do summitu Únie na sklonku júna.Obaja lídri európskych krajín súčasne avizovali, že pri svojich stretnutiach s prezidentom USA Donaldom Trumpom by chceli vystupovať so spoločným postojom v otázke obchodného sporu a riešenia konfliktu v Sýrii. Tak Angela Merkelová, ako aj Emmanuel Macron zavítajú na budúci týždeň do Washingtonu.Francúzsky prezident v Berlíne podčiarkol, že Európa je na rázcestí.formuloval Macron a pripomenul, že spoločná suverenita starého kontinentu prechádza skúškou v dôsledku vojen a obchodných konfliktov.konštatoval a dodal, že ide o moment rozhodujúci pre budúcnosť Európy.Hosť z Paríža ešte pred schôdzkou s Merkelovou hovoril v Berlíne o pretrvávajúcom migračnom tlaku na Európsku úniu a nutnosti dohodnúť sa na novom systéme spoločenstva, ktoré zabezpečí vonkajšiu i vnútornú solidaritu. Pod vnútornou chápe Macron kvóty upravujúce rozdelenie utečencov medzi členské krajiny, ktoré nadobudnú platnosť, keď niektorá z nich bude vystavená mimoriadnemu tlaku, pod vonkajšou spoločnú ochranu vonkajších hraníc EÚ.Na spoločnej tlačovej konferencii s Merkelovou potom potvrdil, že v nasledujúcich týždňoch dôjde k ukončeniu prác na spoločných návrhoch o obnove Únie, ktoré predložia na júnovej vrcholnej schôdzke EÚ.Za dôležitú zastávku spoločných aktivít označil Macron aj spoločné zasadanie vlád oboch krajín, ktorého dejiskom bude Nemecko 19. júna.Ako je známe, predovšetkým v stranách únie CDU/CSU jestvuje v Berlíne nemálo pochybností o reformných plánoch francúzskeho prezidenta.Zrejme na ich margo kancelárka Merkelová vo štvrtok uviedla, že Berlín a Paríž predložili sčasti iné aspekty, celkove však možno dospieť k dobrým výsledkom.Informácie priniesli tlačové agentúry DPA a MTI.Merkelová varovala, že Európa môže svoje záujmy presadiť iba spoločne, pričom zdôraznila význam nemecko-francúzskej spolupráce.Reformy by sa podľa jej názoru mali týkať európskej azylovej politiky, spoločnej zahraničnej politiky, ako aj ďalšieho rozvoja hospodárskej a menovej únie alebo bankovej únie. Práve v naposledy zmienených otázkach sa názory Berlína a Paríža ešte značne rozchádzajú, predovšetkým čo sa týka ich realizácie. Merkelová a nemecké strany únie CDU/CSU sú napríklad proti vlastnému rozpočtu eurozóny z obáv, že by to mohlo byť finančne veľmi náročné pre spolkovú republiku.