Macron a Putin hovorili v Petrohrade o KĽDR i Iráne

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) počas tlačovej konferencie po rokovaní v Petrohrade 24. mája 2018. Emmanuel Macron sa zúčastní na medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 24. mája (TASR) - Prezidenti Francúzska a Ruska vo štvrtok počas svojho stretnutia v Petrohrade diskutovali aj o odstúpení USA od jadrovej zmluvy s Iránom, ako i o najnovšom vývoji v súvislosti s KĽDR. Na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o tom informoval jeho ruský hostiteľ Vladimir Putin.Macron na stretnutí s novinármi uviedol, že podľa jeho názoru sa zmluva o iránskom jadrovom programe zachová v tej podobe, v akej bola v roku 2015 podpísaná.Pokiaľ ide o KĽDR, Putin v mene svojej krajiny vyjadril nádej, že Spojené štáty budú pokračovať v dialógu s KĽDR a summit týchto dvoch krajín sa uskutoční.uviedol ruský prezident.Podotkol, že vodca KĽDR Kim Čong-un splnilvyhlásil Putin.Prezidenti Francúzska a Ruska hovorili aj o situácii na Ukrajine, pričom potvrdili svoju oddanosť minským mierovým protokolom v záujme dosiahnutia udržateľného komplexného riešenia ukrajinskej krízy.Prezidenti prerokovali i najnovší vývoj v Sýrii, pričom za prioritu označili vytvorenie ústavodarného výboru v Ženeve a začatie jeho činnosti. Uvítali ochotu Damasku vyslať doň svojich zástupcov.Putin pred novinármi vyhlásil, že s Macronom sa zhodli na nutnosti pomôcť politickému urovnaniu v Sýrii. Ruský prezident dodal, že jeho krajine bude so sýrskou vládou a opozíciou pokračovať v rokovaniach v rámci tzv. astanského procesu, ktorýFrancúzsko podľa Macrona uznáva novú rolu Ruska v medzinárodných vzťahoch vrátane Blízkeho východu. Macron okrem toho vyhlásil, že Paríž a Moskva by mali spoločne pracovať na zaistení kolektívnej bezpečnosti vo svete, a to aj v súvislosti s dohodou o iránskom jadrovom programe.uviedol Macron. Dodal, že podľa jeho názoru Francúzsko môže zasiahnuť v tých prípadoch, keďMacronova návšteva v Petrohrade sa koná v čase Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Putin podľa agentúry TASS pripomenul, že jedným zo sloganov fóra je výzva zbaviť svetovú ekonomiku politického vplyvu a zabezpečiť jej rast legitímnymi prostriedkami. Dodal pritom, že s Macronom nehovorili o sankciách uvalených viacerými štátmi sveta na Rusko.Putin znova pripomenul, že tietoprotirečia Charte OSN a nie sú legitímne, pričom "navyše spôsobujú škody svetovej ekonomike". Uviedol, že o sankciách sa v Petrohrade na ekonomickom fóre hovorilo vo štvrtok a bude sa aj v piatok.