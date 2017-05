Macron a Trump budú mať budúci týždeň v Bruseli spoločný pracovný obed

Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. mája (TASR) - Nový francúzsky prezident Emmanuel Macron bude mať na budúci týždeň v Bruseli "dlhý pracovný obed" s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja lídri sa 25. mája v belgickej metropole zúčastnia na summite Severoatlantickej aliancie.Macron a Trump by v rámci svojho prvého stretnutia mali porovnať svoje názory na sériu otázok, uviedla dnes belgická televízna stanica RTBF.S odkazom na zdroj z prostredia americkej administratívy RTBF konštatovala, že telefonický rozhovor medzi dvoma "najčerstvejšími lídrami" na medzinárodnej scéne prebehol v poriadku a aj keď nezdieľajú rovnaké názory v niektorých témach, "obaja sú outsidermi, ktorí prekračujú tradičné politické prekážky".Nemenovaný člen americkej administratívy pre európske médiá označil ako prehnané fámy o tom, že pred francúzskymi prezidentskými voľbami Trump preferoval skôr Marine Le Penovú než Macrona. Išlo údajne o nedorozumenie založené na jednom Trumpovom stanovisku cez Twitter v spojitosti s otázkou hraníc a tiež s januárovou návštevou šéfky Národného frontu v budove Trump Tower v New Yorku.Počas svojej predvolebnej kampane v New Yorku sa však Le Penová nestretla ani s Trumpom, ani so žiadnym členom americkej administratívy.