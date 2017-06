Macron: Bez spoločného postoja Nemecka a Francúzska EÚ nenapreduje

Na snímke z 15. mája 2017 vidno Emmanuela Macrona spolu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou počas návštevy v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. júna (TASR) – Ak Francúzsko a Nemecko nemajú rovnaký postoj, Európa nenapreduje, vyhlásil dnes na summite v Bruseli francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten v stredu kritizoval stredoeurópske štáty, že prijímajú peniaze z európskych fondov, ale nedodržiavajú pravidlá Únie. K jeho vyjadreniu sa dnes prihlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová.uviedol Macron. Plánuje sa preto s Merkelovou stretávať často, aby preklenuli prípadné rozpory a francúzsko-nemecký dialóg označil zavyhlásil francúzsky prezident. Francúzsko by podľa neho malo ísť ostatným štátom príkladom.Macron v stredu zverejnenom rozhovore varoval stredoeurópske štáty, žea štáty musia dodržiavať jej demokratické princípy. Tiež povedal, že ak pravidlá Únie nedodržiavajú, mali by znášať politické dôsledky.Právnym krokom zo strany Európskej komisie za porušovanie týchto princípov momentálne čelí Maďarsko a Poľsko. Budapešti a Varšave a Českej republiky hrozia tiež sankcie za to, že odmietajú prijímať migrantov na základe povinných kvót.Merkelová dnes na tlačovej konferencii vyjadrila súhlas s jeho názorom a uviedla, žeĎalšou spornou témou vo vzťahoch medzi štátmi Vyšehradskej skupiny (V4) a francúzskom je smernica o vyslaných pracovníkoch. Macron skonštatoval, že zatiaľ sa na tom členské štáty nedokážu dohodnúť a pokrok by mohol nastať v druhej polovici tohto roka.Na piatok ráno je naplánovaná schôdzka premiérov V4 s Macronom, kde budú mať priestor prebrať uvedené sporné témy.Macron sa tiež vyjadril za prijatie nových európskych ochranných obchodných nástrojov, ktoré by umožnili kontrolovať prílev investícií do strategických oblastí.skonštatoval. O obchodnej politike budú lídri členských štátov Únie diskutovať v piatok.