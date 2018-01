MACRON: Británia môže mať dohodu na mieru, ale nie rovnaké výhody

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. januára (TASR) - Británia bude schopná získať dohodu o brexite, čo je jeden z cieľov premiérky Theresy Mayovej, ale jej sektor finančných služieb nebude mať rovnaké výhody ako doteraz. Uviedol to v sobotu (20.1.) francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore, ktorý televízia BBC odvysielala v nedeľu.Macron pre BBC povedal, že finančné centrum v Londýne nemôže využívať rovnakú úroveň prístupu na jednotný trh Európskej únie (EÚ) ako počas členstva v bloku, keďže Mayová v rámci brexitu plánuje odchod zo spoločného trhu a colnej únie.Francúzsky prezident znova zopakoval, že Británia môže mať s EÚ podobnú dohodu ako Kanada alebo Nórsko. Ale nemôže si po odchode z bloku ponechať takmer všetky doterajšie výhody členstva a zároveň obmedziť niektoré európske slobody, napríklad slobodu pohybu, a odmietnuť aj jurisdikciu Európskeho súdneho dvora.Na otázku, či by Británia mohla mať špeciálne riešenie,, odpovedal, že je to možné, ale aj toto špeciálne riešenie by malo byťLondýn by mal podľa neho definitívne pochopiť, že nemôže mať úplný prístup na jednotný trh, ak neakceptuje celý balík podmienok s tým spojený vrátane slobody pohybu a ochoty dodržiavať jurisdikciu EÚ.Macron v podstate zopakoval to, čo povedal počas návštevy Británie vo štvrtok (18.1.). To znamená, že britský sektor finančných služieb môže prísť o plný prístup na jednotný trh.povedal.Británia a EÚ sa v decembri dohodli na tzv. rozvode a pripravili si tak pôdu pre rozhovory o budúcich obchodných väzbách.