Macron chce ako prezident vytvoriť 15 000 miest vo väzniciach

Na snímke nový francúzsky minister hospodárstva Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. februára (TASR) - Nezávislý centristický kandidát v prezidentských voľbách vo Francúzsku Emmanuel Macron chce v prípade zvolenia vytvoriť 15.000 miest vo väzniciach, zvýšiť počet policajtov a prijať aj viacero opatrení na prevenciu zločinnosti.Macron zverejnil niekoľko téz zo svojho predvolebného programu v rozhovore pre denník Le Figaro. Celý program, ktorým chce osloviť voličov, bude prezentovať až začiatkom marca.V rozhovore Macron uviedol, že nástroj, ktorým je možné bojovať proti zločinnosti, spočíva vo vzdelávacej, ekonomickej a sociálnej sfére. Práve preto navrhuje, aby v chudobnejších a problémových štvrtiach a mestách došlo k rozdeleniu prípravných nultých a prvých tried na polovicu, aby bol zabezpečený individuálny prístup učiteľov k žiakom." vysvetlil Macron.Navrhuje tiež vytvoriť 10.000 nových pracovných miest v bezpečnostných zložkách, a to 7500 v polícii a 2500 v žandarmérii. V prípade zvolenia sa chce zasadiť aj za znovuotvorenie dvoch policajných škôl, ktoré boli zrušené za vlády Nicolasa Sarkozyho. Formovali sa tam policajné zložky, ktorých úlohou bolo tesnejšie spolupracovať s "ľuďmi z terénu": radnicami či neziskovými združeniami.Macron hodlá policajným zložkám prideliť aj právo "okamžite konať". Vysvetlil, že chce, aby polícia mohla okamžite vykázať jednotlivca zo zóny, kde sa správa podozrivo alebo pácha trestnú činnosť. Dialo by sa tak pod dohľadom sudcu. Chce tiež, aby policajti mali právo udeliť okamžitú pokutu, napríklad za užívanie drog, a to vo výške okolo 100 eur. Tento prístup považuje Macron za", ako je doterajšia prax.Na margo väzenskej politiky Macron avizoval, že ". Poznamenal, že vo Francúzsku sa často stáva, že rozhodnutia v tejto veci prezidenti prijímajú až ku koncu svojho funkčného obdobia. Macron má však v úmysle pokračovať v projekte súčasného ministra spravodlivosti Jeana-Jacquesa Urvoasa, ktorý stanovil cieľ zvýšiť do roku 2025 kapacitu väzníc vo Francúzsku o 10.000 až 16.000 miest.Podľa prieskumu inštitútu Ipsos-Sopra, ktorý vznikol na objednávku spoločnosti Cevipof a denníka Le Monde, má Macron šancu postúpiť do druhého kola prezidentských volieb, a to spoločne s kandidátkou krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penovou.Kým Macrona by podporilo 23 percent voličov, Le Penovej by odovzdalo hlas 26 percent voličov. Sympatie voličov voči obom kandidátom sa za posledný mesiac zvýšili o dva percentuálne body. Pokles preferencií zaznamenal kandidát konzervatívcov Francois Fillon, ktorého by volilo 18,5 percenta voličov, čo je v porovnaní s januárom pokles o 6,5 percentuálneho bodu. Fillonove šance na úspech vo voľbách negatívne ovplyvňuje aféra s fiktívnym zamestnaním jeho rodinných príslušníkov.