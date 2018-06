Macron chce finančné sankcie proti štátom odmietajúcim azylantov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že by súhlasil s finančnými sankciami voči krajinám Európskej únie, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl. Podľa agentúry Reuters to povedal v sobotu po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.reagoval Macron na otázku o možných finančných sankciách.dodal francúzsky prezident.Jeho vyhlásenie pritom odznelo len deň pred neformálnym stretnutím k téme migrácie, ktoré na túto nedeľu zvolal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.