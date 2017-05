Macron chce parlament požiadať o predĺženie výnimočného stavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce požiadať parlament, aby platnosť výnimočného stavu v krajine predĺžil do 1. novembra 2017. Informovali o tom dnes francúzske médiá.Výnimočný stav vo Francúzsku platí od 14. novembra 2015, keď sa v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis odohrala séria teroristických útokov so 130 obeťami na životoch a vyše 300 zranenými.Výnimočný stav vo Francúzsku predĺžili naposledy vlani v decembri. Celkovo išlo o piate opatrenie tohto druhu od novembra 2015, pričom jeho platnosť sa končí 15. júla. Macron chce, aby parlament odobril jeho návrh na predĺženie výnimočného stavu až do 1. novembra.Macron si tiež želá, aby vláda v najbližších týždňoch vypracovala a predložila na schválenie nový zákon na posilnenie bezpečnosti v súvislosti s teroristickými hrozbami.Ako informovali francúzske médiá, Macron dnes v Paríži predsedal zasadnutiu rady obrany štátu, na ktorom navrhol vytvoriť stály hlavný štáb združujúci všetkých hlavných aktérov boja proti terorizmu. Médiá tento štáb označili za "operačnú skupinu proti Dáišu", čo je vo Francúzsku často používaný akronym na označenie Islamského štátu, ktorý v arabčine môže vyznievať hanlivo.V dôsledku teroristického útoku, ktorý sa v pondelok odohral v britskom Manchestri a vyžiadal si 22 obetí na životoch, francúzska vláda v utorok oznámila posilnenie bezpečnostných opatrení na športových a kultúrnych podujatiach. Minister vnútra Gérard Collomb dnes vo vysielaní televízie BFMTV spresnil, že zatiaľ nebolo zrušené žiadne z veľkých podujatí naplánovaných v letných mesiacoch.