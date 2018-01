Macron chce v roku 2018 pripraviť zákon o boji proti fake news

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že jeho vláda tento rok pripraví návrh zákona, ktorým chce bojovať proti "falošným správam" šíreným sociálnymi médiami a ohrozujúcim liberálne demokracie.vyhlásil Macron na tlačovej konferencii, citovaný agentúrou Reuters.Podľa neho by sa táto legislatíva vzťahovala na sociálne médiá hlavne počas volebného obdobia, čím by sa tiež výrazne zmenilo postavenie Najvyššej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie (CSA), ktorá vo Francúzsku reguluje elektronické médiá.Na základe nového zákona by prípady šírenia falošných správ počas volebných kampaní mohol posudzovať sudca. Možné sankcie by zahŕňali odstránenie obsahu, zrušenie alebo zablokovanie stránok či účtov. Francúzsky prezident sľúbil, že zákon bude vypracovaný v spolupráci s novinárskymi organizáciami, uviedla agentúra DPA.Od začiatku zvolenia do prezidentského úradu Macron kritizuje predovšetkým ruské médiá. Televíznu stanicu RT (predtým Russia Today) otvorene obvinil zo šírenia dezinformácií prostredníctvom svojej webovej stránky aj sociálnych sietí, ku ktorým malo dôjsť počas minuloročných prezidentských volieb vo Francúzsku.