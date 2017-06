Macron: Dvere sú stále otvorené, Británia môže zostať v EÚ

Franúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a britská premiérka Theresa Mayová počas spoločnej tlačovej konferencie po ich stretnutí v Elyzejskom paláci v Paríži 13. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Franúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a britská premiérka Theresa Mayová pózujú pred ich stretnutím v Elyzejskom paláci v Paríži 13. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vyhlásil, že chce, aby sa rokovania o tzv. brexite začali čo najskôr. Uviedol to na spoločnej tlačovej konferencii s britskou premiérkou Theresou Mayovou po pracovnej večeri v Paríži.Mayová pricestovala do Paríža v oslabenej pozícii po katastrofálnych predčasných parlamentných voľbách z 8. júna, keď jej Konzervatívna strana stratila v parlamente väčšinu, a práve v čase, keď má Británia začať náročné rokovania o odchode z Európskej únie.Britskí predstavitelia naznačili, že nebudú schopní oficiálne začať rokovania o brexite na budúci týždeň, ako bolo plánované.Macron chce, aby tieto rokovania viedla a koordinovala "".Francúzsky prezident však na spoločnej tlačovej besede, po boku s Mayovou, taktiež povedal, že "dvere sú samozrejme pre Britániu stále otvorené", ak si to s odchodom z EÚ rozmyslí.Macron zdôraznil, že "" a on ho "". Dodal, že rokovania nie sú ukončené, a tak z európskeho pohľadu stále existuje možnosť zmeniť smer udalostí.Pre Mayovú je parížska návšteva prvou zahraničnou cestou od katastrofálneho výsledku v minulotýždňových predčasných voľbách.Obaja lídri sú na opačných frontoch rokovaní o brexite - francúzsky prezident Macron chce, aby zvyšné členské štáty EÚ zaujali pri odchode Británie neústupčivý postoj a spojili sa ešte tesnejšie.Macrona aj Mayovú však zjednocuje protiteroristický boj.Macron si želá hlbšiu spoluprácu s Britániou v boji proti terorizmu, keďže obe krajiny zažili niekoľko teroristických útokov, a obaja politici takisto chcú, aby technologické spoločnosti lepšie dozerali na extrémizmus na internete.Mayová na tlačovej konferencii povedala, že obaja sú za zavedenie právnej zodpovednosti internetových spoločností, ak firmy túto úlohu nebudú plniť. Podľa Mayovej veľké internetové spoločnosti zlyhali pri plnení predchádzajúcich záväzkov, že podniknú viac opatrení, aby zabránili extrémistom nájsť si "b" na internete.Obaja lídri mali spolu dnes večer sledovať futbalový zápas Francúzsko-Anglicko, na ktorom si mali minútou ticha uctiť obete teroristických útokov. Francúzska republiková garda zahrala v úvode zápasu skladbu od manchesterskej rockovej skupiny Oasis "" (Neobzeraj sa v hneve).