MACRON: Francúzsko nedovolí, aby pri Calais vznikla ďalšia ´Džungľa´

Calais 16. januára (TASR) - Francúzsko nedovolí, aby v Calais vznikol ďalší divoký utečenecký tábor. Povedal to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy tohto prístavného mesta ležiaceho na severe Francúzska, kde sa zhromažďujú migranti, ktorí sa odtiaľ chcú dostať do Británie.Macron na návšteve obhajoval prácu bezpečnostných zložiek v oblasti. Zároveň prisľúbil, že trestom sa nevyhnú policajti, ktorí sa voči migrantom budú správať násilne, z čoho ich v minulosti obviňovali aktivisti.Pri Calais sa totiž aj viac než rok po likvidácii tamojšieho obrovského tábora prezývaného Džungľa stále zdržiava okolo 700 migrantov, pripomenula spravodajská stanica BBC.povedal Macron podľa agentúry Reuters odkazujúc na zmienený tábor, v ktorom pred jeho likvidáciou v októbri 2016 žilo približne 8000 migrantov.Francúzsky prezident v utorok ešte pred svojou prvou oficiálnou návštevou Calais zavítal aj neďalekého prijímacieho centra pre migrantov, kde sa rozprával s utečencami aj miestnymi činiteľmi. Stretol sa tiež s občanmi i aktivistami.Macron sa vo štvrtok zúčastní v britskom meste Sandhurst na francúzsko-britskom summite. S britskou premiérkou Theresou Mayovou by mal hovoriť o migrácii i brexite. Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že francúzsky prezident sa bude snažiť vymôcť od Británie poskytnutie finančných i ďalších prostriedkov potrebných na riešenie prílevu migrantov, z ktorých väčšina sa v Calais zhromažďuje práve preto, aby sa odtiaľ dostala do Spojeného kráľovstva.