Macron loboval za intenzívnejší dialóg medzi členmi Rady Európy

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 31. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stal v utorok iba treťou hlavou štátu, ktorá vystúpila s prejavom pred členmi Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu. Pred ním tak urobili v roku 1992 vtedajší taliansky prezident Francesco Cossiga a pred troma rokmi i luxemburský veľkovojvoda Henrich I.Najvyšší francúzsky predstaviteľ loboval v utorkovom vystúpení za zintenzívnenie dialógu medzi členskými krajinami Rady Európy (RE).zdôraznil rečník a pripomenul, že Európa siaha ďaleko za hranice Európskej únie, prakticky od Atlantiku až po Ural. Tento paneurópsky charakter RE by sa mal zachovať, vyplynulo z Macronových slov.Problémy RE sa aktuálne spájajú napríklad s Ruskom, ktoré platí iba časť členského príspevku protestujúc proti odobratiu hlasovacieho práva jeho poslancov v Parlamentnom zhromaždení RE v súvislosti s ruskou anexiou ukrajinského polostrova Krym. Navyše si Moskva vyhradzuje právo preskúmať verdikty ESĽP Ústavným súdom Ruskej federácie.To isté platí aj o Turecku, z ktorého sa na ESĽP obrátilo po vlaňajšom potlačení pokusu o štátny prevrat a vlne prepúšťaní, zadržiavaní i trestných stíhaní mnoho poškodených. Navyše by prezidentom Erdoganom zvažované obnovenie trestu smrti nebolo zlučiteľné s členstvom krajiny v RE.Azerbajdžanu hrozí dokonca pre odmietanie rešpektovania rozsudku ESĽP a realizácie jeho obsahu v praxi dokonca vylúčenie z RE. Mocní krajiny totiž nechcú prepustiť na slobodu uväzneného opozičného lídra Ilgara Mammadova.