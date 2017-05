Macron: Nie som kanditátom bánk, svedčia o tom moje ministerské kroky

Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 2. mája (TASR) – Francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron dnes odmietol, že by bol v područí bánk. Reagoval tým pondelňajšie vyjadrenie svojej súperky Marine Le Penovej, ktorá vyhlásila, že je kandidátom sveta finančníkov.vyhlásil Macron.Vo vysielaní francúzskej televízie BFMTV argumentoval aj tým, že vo funkcii ministra hospodárstva presadil zákon, ktorýa umožnil firmám rozvoj financovania nezávislého od bánk.Marine Le Penová v pondelok počas predvolebného mítingu v Paríži povedala, že jej súperom je, ktorý má vlastného kandidáta – Macrona. Vyzvala voličov, aby v druhom kole volieb zastaviliMacron ešte pred vstupom do politiky pracoval v Rothschildovej banke, kde si údajne zarobil veľa peňazí.vyhlásil Macron. Líder hnutia Vpred! poukázal aj na to, že jeho program sa venuje aj nižšej a strednej triede, nielen najbohatším Francúzom.Predvolebná kampaň pred nedeľňajším druhým kolom francúzskych prezidentských volieb vrcholí. V pondelok mali obaja najúspešnejší kandidáti veľké mítingy v Paríži. V stredu sa Macron s Le Penovou stretnú v televíznej debate.