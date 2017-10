Macron odoberie Rad čestnej légie Weinsteinovi, obvinenému zo sexuálneho obťažovania

O vyznamenanie prišiel len Lance Armstrong

Polícia začala vyšetrovanie

PARÍŽ 16. októbra (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce odobrať Rad čestnej légie americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, ktorý v súčasnosti čelí početným obvineniam zo sexuálneho zneužitia.V nedeľu to oznámil s tým, že už podnikol potrebné procedúry. Macron tiež uviedol, že chce pre vyšetrovanie a stíhanie sexuálneho obťažovania vo Francúzsku dané procedúry urýchliť a povzbudil ženy, aby takéto prípady nahlásili.Odobratie Radu čestnej légie, ktorý je vo francúzsku najvyšším vyznamenaním, je zriedkavé. Ďalším Američanom, ktorý oň prišiel je bývalý cyklista Lance Armstrong. Weinsteinovi vyznamenanie v roku 2012 udelil Nicolas Sarkozy.Proti Weinsteinovi vzniesli obvinenia zo sexuálneho obťažovania viaceré herečky vrátane Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux či Kate Beckinsale. Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette.Zo znásilnenia ho obvinili Rose McGowan, spomínaná Argento, Lucia Evans a jedna žena, ktorá si v spomínanom článku nepriala byť menovaná. Kriticky sa voči producentovi vyjadrilo viacero osobností zo zábavného priemyslu.V súvislosti s obvineniami voči Weinsteinovi začala americká a britská polícia vyšetrovanie vo viacerých prípadoch. Producenta už vylúčili aj zo spoločnosti The Weinstein Co., ktorú založil so svojím bratom, ako aj z Britskej akadémie filmových a televíznych umení a americkej Akadémie filmových umení a vied. Samotný Weinstein obvinenia odmieta.