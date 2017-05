Macron označil podanie si ruky s Trumpom za okamih pravdy

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zdravia počas stretnutia na pôde amerického veľvyslanectva v Bruseli 25. mája 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 28. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil svojho amerického kolegu Donalda Trumpa "za pragmatika, ktorý je otvorený a má chuť pracovať."vyhlásil Macron a dodal, že ide napr. o terorizmus alebo postavenia svojej krajiny na medzinárodnej scéne.Macron však priznal, že v niektorých oblastiach sa jeho a Trumpove názory odlišujú - ide napr. o parížsku dohodu o klimatickej zmene. Macron však vyjadril nádej, že Trump po zvážení všetkých argumentov potvrdí záväzky USA v tejto oblasti, aj keď ažPokiaľ ide o výsledky, ktoré účastníci posledného summitu skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7) v talianskej Taormine dosiahli v oblasti diskusie o klimatickej zmene, Macron je väčším optimistom ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá túto časť rokovania označila zanapísala dnes agentúra AP.Macron poukázal na to, že preňho i pre Trumpa bola schôdzka G7 na Sicílii prvou skúsenosťou tohto druhu. Dodal, že na Trumpovi videl, že, čo označil zaMacron sa pre nedeľník Journal du Dimanche (JDD) vyjadril aj k Trumpovmu povestnému podaniu ruky. Obaja prezidenti sa prvýkrát osobne stretli už vo štvrtok na summite NATO v Bruseli. Ruky si triasli tak dlho a silno, až mali biele hánky. Podľa agentúry AP Macron uvoľnil svoj stisk o niekoľko sekúnd neskôr ako Trump. Obaja muži mali pri tomto pozdrave zovreté čeľuste a uprene si pritom hľadeli do očí."Treba ukázať, že nerobíte ani malé ústupky, ani symbolické. Ale netreba to ani prehnane medializovať," vyhlásil Macron. Dodal, že podanie ruky nepovažuje za, ale za