Macron po Trumpových vyjadreniach o jadrovej dohode volal s Rúhaním

Iránsky prezident Hasan Rúhání Foto: TASR/AO Foto: TASR/AO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron by mohol vycestovať do Iránu po tom, čo jeho americký náprotivok Donald Trump pohrozil odstúpením Washingtonu od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom, ak nedôjde k jej sprísneniu.Prípadná návšteva bola jedným z predmetov piatkového telefonického rozhovoru Macrona s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, informovala agentúra DPA s odvolaním sa vyhlásenie Elyzejského paláca. Francúzsky líder sa podľa neho plánuje v priebehu nasledujúceho týždňa stretnúť s Jukijom Amanom, generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá monitoruje dodržiavanie uvedenej dohody.V danej záležitosti má v "najbližších týždňoch" vycestovať do Teheránu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.Rúhání v piatkovom telefonáte ubezpečil Macrona, že Irán zostáva verný dohode o obmedzení svojho jadrového programu, ktorú uzavrel v roku 2015 so šiestimi svetovými mocnosťami vrátane Francúzska a Spojených štátov. Macron pri tejto príležitosti zároveň naliehal na Rúháního, aby prispel k urovnaniu konfliktu v Sýrii, informovala agentúra AP.Macron predtým vydal spoločné vyhlásenie s britskou premiérkou Theresou Mayovou a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou ako predstaviteľkami ďalších dvoch signatárskych krajín dohody s Iránom, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad novou stratégiou Trumpa v politike voči Teheránu.