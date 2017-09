Macron po voľbách v Nemecku predstaví návrhy na reformu Európskej únie

Na snímke prezident Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstaví v utorok návrhy na reformu Európskej únie. Agentúra DPA dnes uviedla, že Macron svoj prejav prednesie dva dni po voľbách do Spolkového snemu v Nemecku, v ktorých by nemecká kancelárka Angela Merkelová mala podľa predpokladov získať svoje štvrté obdobie vo funkcii.Macronova prvá zahraničná cesta po nástupe do úradu v máji tohto roka smerovala do Berlína. Spoločne s Merkelovou sa tam obaja zaviazali spolupracovať. Okrem iného si dali za cieľ vytvoriť plán ďalšieho smerovania EÚ a eurozóny, vysvetlila agentúra DPA.Nemecko a Francúzsko sa tradične vnímajú ako hybná sila európskej integrácie a Macron sa usiluje konať v súlade so svojimi predvolebnými sľubmi ohľadne reformy a posilnenia bloku.Macron načrtne svoju víziu reformy Únie v utorok v rámci prejavu pred študentmi na renomovanej parížskej univerzite Sorbonne, informoval dnes Elyzejský palác.Francúzky líder navrhol vytvorenie novej "investičnej ofenzívy" v eurozóne a zriadenie nového úradu ministra financií eurozóny, ktorý by dohliadal na hospodársku politiku v celom bloku.Merkelová spomenutý návrh bezprostredne neodmietla. S Macronom mali ale rozdielny pohľad na rozsah právomocí tohto ministra. Podľa francúzskeho prezidenta by mal disponovať s rozpočtom stoviek miliárd eur, pričom Merkelová hovorila o rozpočte s "menšou sumou".