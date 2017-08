Macron pozval do Paríža politikov z EÚ a Afriky kvôli migrácii

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že na pondelok (28.8) pripravil v Paríži stretnutie lídrov viacerých európskych a afrických štátov, ktorí budú hovoriť o spájaní úsilia proti nelegálnej migrácii.Belgická tlačová agentúra Belga spresnila, že Macron v snahe dať nový impulz riešeniu migračnej krízy pozval do Paríža najvyšších lídrov Nemecka, Talianska, Španielska, pričom Afriku budú zastupovať lídri z Čadu a Nigeru a šéf vlády národného porozumenia z Líbye. Ide o africké krajiny, ktoré sú hlavným "koridorom" tranzitu migrantov z Afriky a Stredného východu smerom do Európy.EÚ bude na tomto podujatí okrem Macrona, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, talianskeho premiéra Paola Gentiloniho a španielskeho šéfa vlády Mariana Rajoya zastupovať aj šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.Podľa správ z úradu francúzskeho prezidenta toto stretnutie má byť vhodnou príležitosťou znovu potvrdiť podporu Európy pre Čad, Niger a Líbyu, aby dokázali lepšie zvládať a kontrolovať migračné toky.Macron naplánoval v pondelok poobede najskôr separátne stretnutie s lídrami Čadu a Nigeru, neskôr sa stretne s Merkelovou a Mogheriniovou a nakoniec sa uskutoční spoločné stretnutie všetkých pozvaných štátnikov, po ktorom bude nasledovať tlačová konferencia.Belga pripomenula, že francúzsky prezident od svojho nástupu do funkcie už prejavil viacero iniciatív na obmedzenie prílivu prisťahovalcov do Francúzska a do Európy. Medzi ne patrí aj návrh na zriadenie tzv. hot-spotov, skúšobných centier pre žiadateľov o azyl v Nigeri a Čade, pričom sa rovnakým zámerom netají ani v prípade Líbye.