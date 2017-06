Macron pozval Trumpa do Paríža na oslavy Dňa dobytia Bastily

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melaniu na oslavy Dňa dobytia Bastily do Paríža, ktorý sa slávi 14. júla a je francúzskym štátnym sviatkom. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Macron pozvanie učinil počas telefonického rozhovoru so šéfom Bieleho domu. Štátnici spolu hovorili v rámci príprav na svoje bilaterálne stretnutie na samite skupiny G20, ktorý sa bude konať na budúci víkend v nemeckom Hamburgu.Na tohtoročnej vojenskej prehliadke počas osláv Dňa dobytia Bastily bude pripomenuté 100. výročie vstupu USA do prvej svetovej vojny po boku Francúzska.Počas telefonátu Trump zagratuloval Macronovi k víťazstvu jeho centristickej strany Republika v pohybe (LREM) v nedeľňajších parlamentných voľbách. Obaja lídri sa taktiež zhodli na nutnosti spoločného postupu pri akomkoľvek ďalšom chemickom útoku v Sýrii, uviedli zdroje z Elyzejského paláca.Macron však skritizoval amerického prezidenta za rozhodnutie odstúpiť od parížskej klimatickej dohody, ako aj za jeho protekcionizmus v oblasti ekonomickej politiky.