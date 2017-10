Macron pre Der Spiegel: Nie som arogantný, len odhodlaný

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v rozhovore pre najnovšie číslo nemeckého týždenníka Der Spiegel vyjadril k svojmu štýlu vykonávania prezidentského úradu a pokúsil sa aj o prognózu vzťahu rodiacej sa koalície v Nemecku k svojmu nedávno predstavenému projektu na reformu EÚ.V rozsiahlom interview Macron vyhlásil, žeReagoval tým na žiadosť komentovať svoje nedávne vyhlásenie o ľuďoch, ktorí namiesto hľadania si novej práce robia "bordel" v uliciach. Macron sa za toto vyhlásenie stal terčom ostrej kritiky.uviedol prezident a ubezpečil, že miluje Francúzsko i jeho obyvateľov.vyhlásil.Macron sa v rozhovore bránil aj pred tvrdením, že je Francúzom vzdialený.Emmanuel Macron potom kritizoval svojich predchodcov v úrade - najmä Francoisa Hollanda - za ich vzťah k médiám. Uviedol, že on skoncoval s "dohodou" medzi politikmi a médiami. Vysvetlil, že ak prezident neustále odpovedá novinárom na otázky, je nimi stále obkľúčený,vyhlásil Macron.Francúzsky prezident objasnil aj rozhodnutie svojej vlády zmeniť milionársku daň.vyhlásil.Dodal, že nikdy necúvne pred tými, ktorí v sebe pestujú závisť,Upozornil, žeDodal tiež, žePrezident Emmanuel Macron v rozhovore pre Der Spiegel vyjadril presvedčenie, že možná koalícia v Nemecku, pozostávajúca z CDU/CSU, Zelených a Slobodných, nebude brániť realizácii jeho európskeho projektu, keďže všetky tieto strany podporujú Európu.Svoje videnie budúcnosti Európy predstavil Macron v prejave, ktorý predniesol 26. septembra pred študentmi parížskej Sorbonny. Navrhol v ňom celý rad opatrení na reformu EÚ.Macron súčasne vyjadril presvedčenie, že členské štáty EÚ v súčasnosti nie sú schopné čeliť výzvam osamotene, preto problémy bezpečnosti a obrany, prílev migrantov, rozvoj ekonomiky, boj so zmenou klímy či inovácie v oblasti počítačových technológií treba riešiť spoločne. Podľa jeho názoru je Európa v súčasnostiV rozhovore pre Der Spiegel Macron dodal, že jeho prejav, ktorý zaznel na Sorbonne, bol vopred do detailov odsúhlasený nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.