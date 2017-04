Macron pred druhým kolom vzdoruje aj nástrahám, píše tlač

Centrista Emmanuel Macron ukazuje zdvihnutý palec svojim stúpencom vo svojej volebnej centrále v Paríži 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 25. apríla (TASR) – Favoritom na celkové víťazstvo vo francúzskych prezidentských voľbách je podľa prieskumov Emmanuel Macron. V ceste mu však predsa len stojí niekoľko nástrah, ktoré mu môžu cestu do Elyzejského paláca skomplikovať.Francúzsky denník Le Parisien vystríha Macrona pred príliš skorou oslavou víťazstva. Exminister hospodárstva podľa denníka oslavu triumfu v prvom kole volieb prehnal." vyhlásil Macronov blízky nemenovaný spolupracovník.Májové druhé kolo volieb, kde o hlasy voličov zabojujú líder hnutia Vpred! Macron a kandidátka Národného frontu (FN) Marine Le Penová, mnohým pripomína druhé kolo prezidentských volieb z roku 2002. Stáli v ňom proti sebe vtedajší líder FN Jean-Marie Le Pen, otec aktuálnej kandidátky, a Jacques Chirac.Le Parisien uvádza, že Macronovi hrozí "", ktorý spočíva v tom, že Chirac vyhral do veľkej miery vďaka odmietavému postoju voličov k Národnému frontu. "uviedol generálny tajomník hnutia Vpred! Richard Ferrand.Macronov tím tiež priznal, že sa bude usilovať o intenzívnu volebnú kampaň, aby sa pripravil na júnové parlamentné voľby, v ktorých chce tiež zabodovať. S tým súvisí aj budovanie členskej základne hnutia Vpred!.Macron odmieta dohodu s inou stranou pred voľbami a ohlásil zámer mať straníckeho kandidáta na poslanca vo všetkých 577 volebných obvodoch. Momentálne ale má len 14 oficiálne ohlásených kandidátov. Macron ohlásil, že pred druhým kolom pribudne "veľa" kandidátov. Le Parisien varuje, že rýchle budovanie členskej základne môže vyústiť do vzniku nesúrodého tímu.Exministrovi hospodárstva v kampani pred druhým kolom hrozí, že Le Penová ho bude vykresľovať ako kandidáta súčasných politických elít. Macron dostal verejnú podporu od úradujúceho prezidenta Francoisa Hollanda, od vládnych socialistov aj od pravice. To môže Národný front v kampani zneužiť, pretože hnutie Vpred! sa snaží vytvoriť si imidž nového prúdu v politike, poznamenáva francúzsky denník.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb, v ktorých je Macron favoritom, bude 7. mája. V júni zase krajinu čakajú dvojkolové parlamentné voľby.