Macron presadil zákon zakazujúci politkom zamestnávať manželky a deti

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. júla (TASR) - Francúzski politici už nebudú mať dovolené zamestnávať svoje manželky alebo deti ako parlamentných asistentov. Uvádza sa to v novom zákone, ktorý reaguje aj na škandál, do ktorého bol zapletený bývalý premiér Francois Fillon a jeho manželka. Prípad známy ako "Penelopegate" do veľkej miery znížil Fillonove šance uspieť v prvom kole prezidentských volieb.Jeden z prvých zákonov prijatých od májového nástupu nového prezidenta Emmanuela Macrona sa bude vzťahovať na ministrov a členov parlamentu a Francúzsko ním skoncuje s "rodinnými praktikami" vo veľkej politike, napísala tlačová agentúra Reuters.Kľúčové ustanovenia tohto zákona už členovia Národného zhromaždenia odsúhlasili v stredu večer a dnes. Macron týmto zákonom plní jeden zo svojich predvolených sľubov, že skoncuje s praktikami, ktoré u voličov vzbudzujú nedôveru v politických predstaviteľov.Expremiér Fillon, kandidát konzervatívnych Republikánov (LR) bol ešte začiatkom tohto roka považovaný za jedného z favoritov prezidentských volieb a hlavného Macronovho konkurenta. Jeho kampaň však utrpela po vypuknutí škandálu, ktorý odhalil, že politik niekoľko rokov zamestnával ako asistentku svoju britskú manželku Penelope, ktorá zarobila státisíce eur, pričom ako asistentka skoro vôbec nepracovala. Rovnakým spôsobom Fillon zamestnal aj dve svoje deti. Súdne vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha.Škandál, ktorý potopil Fillonove šance stať sa prezidentom, odhalil, že desiatky ďalších francúzskych politikov konali podobne a politiku poňali ako "rodinný podnik". Francúzske médiá informovali, že jeden zo šiestich poslancov parlamentu zamestnáva niekoho zo svojej rodiny ako asistenta.Macron sa zaviazal, že jeho vláda sprísni poslancom pravidlá doterajšieho "voľného nakladania" so štátnymi peniazmi pre ich asistentov. Doteraz platilo, že každý z 577 členov Národného zhromaždenia mal okrem vlastného platu a financií na chod svojej kancelárie k dispozícii ročný rozpočet vo výške 130.000 eur. Z toho plynuli platy pre asistentov. Macronova vláda tvrdí, že tieto výdavky sú slabo kontrolované.odkázala v tejto súvislosti nová francúzska ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1.