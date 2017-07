Macron pricestoval pri príležitosti prvého výročia útoku do Nice

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval dnes do prímorského mesta Nice na spomienkové podujatie pri príležitosti prvého výročia krvavého teroristického útoku, ktorý si vyžiadal 86 mŕtvych.Macron pozdravil miestnych obyvateľov, večer má na programe súkromné stretnutie s rodinami niekoľkých obetí. Na ústrednom námestí Place Massena ho čaká za sprísnených bezpečnostných podmienok príhovor, píše agentúra AP.Macron sa do Nice presunul bezprostredne po ukončení štátnych osláv Dňa Bastily v Paríži, ktoré absolvoval spoločne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou, ktorí boli čestnými hosťami podujatia.Šéf Elyzejského paláca sa poďakoval Spojeným štátom za pomoc Francúzsku pred 100 rokmi v prvej svetovej vojne.Po bulvári Champs-Élysées pochodovalo viac ako 3700 vojakov a vojačiek. Pridali sa k nim aj americkí vojaci, pričom piati boli oblečení v dobových uniformách z prvej svetovej vojny.Na bezpečnosť dohliadalo približne 3500 policajtov a žandárov, ktorí vykonávali aj osobné prehliadky. Nasadené boli aj dve bezpilotné lietadlá. Z dôvodu osláv je celý deň zatvorená Eiffelova veža, z ktorej bude o 22.30 h odpálený ohňostroj.Americký prezidentský pár po dvojdňovom pobyte v Paríži odcestoval do vlasti. Trump bol prvým americkým prezidentom od Georgea Busha v roku 1989, ktorý sa zúčastnil vojenskej prehliadky na Deň Bastily.