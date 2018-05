Macron prisľúbil plán boja proti obchodovaniu s drogami

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil v utorok predstavenie plánu na boj proti obchodovaniu s drogami v problémových chudobnejších štvrtiach po celej krajine. Plán, ktorý by sa mal prijať do júla, je podľa Macrona, informovala agentúra DPA.Francúzsky prezident sľúbil predmestiam, kde žije mnoho obyvateľov imigrantského pôvodu,, ale. V tejto súvislosti by sa malo začať s bezpečnosťou, povedal a pripustil, žeuviedol Macron a pripomenul príťažlivosť islamského extrémizmu pre niektorých mladých ľudí iMacron poznamenal, že v citlivých oblastiach dôjde k rozmiestneniu dodatočných 1300 policajtov. Udeje sa tak v rámci nového plánu o policajných kontrolách na predmestiach, o ktorom už skôr tento rok informoval minister vnútra Gérard Collomb.