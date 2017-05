Macron: S Le Penovou treba diskutovať, hoci sa pri tom človek zašpiní

Na archívnej snímke Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 4. mája (TASR) – S Národným frontom (FN) Marine Le Penovej je potrebné diskutovať, aj keď je to špinavá debata, vyhlásil po stredajšom televíznom dueli francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron. Kandidátka FN dnes povedala, že sa vo večernej debate snažila ukázať Macronovu pravú tvár. Na 16,5 milióna divákov pôsobil v televízii presvedčivejšie Macron.zhrnul stredajšiu televíznu debatu Macron. V dnešnom rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Inter uviedol, že už mesiace narážal na internete na rôzne klamstvá a v televíznej debate na ne mal šancu priamo zareagovať.Hoci bola debata plná konfrontácií a napätia, Macron trvá na tom, že s Le Penovou je potrebné diskutovať, aj keď. Viackrát si v duchu spomenul na exprezidenta Jacqua Chiraca, ktorý pred 15 rokmi pred druhým kolom volieb odmietol diskutovať s vtedajším lídrom FN Jeanom-Marie Le Penom, Marininým otcom.vyvracal Macron tvrdenia svojej súperky. Obvinil ju, že šíri nepravdivé správy a je podporovanáV rozhovore v rádiu France Inter sa snažil získať si voličov neúspešného ľavicového prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, ktorý Macrona odmietol podporiť. Podľa lídra hnutia Vpred! sa jeho program venuje všetkým vrstvám spoločnosti a je pripravený vytvoriť expertnú komisiu na posúdenie dôsledkov prijatia obchodnej dohody CETA s Kanadou. Mélenchon túto dohodu tvrdo kritizuje.Le Penová označila debatu za, ktorý ukázal rozdiel medzi ňou a Macronom.vyhlásila vo vysielaní televízie BFMTV.V stredajšej televíznej debate sa podľa vlastných slov. Znova poukázala na to, že jej súper sa snaží pôsobiť dojmom novej tváre v politike, ale predtým bol členom vlády počas mandátu aktuálneho prezidenta Francoisa Hollanda.Le Penová sa pokúsila vysvetliť, prečo je proti euru a za návrat franku.vyhlásila v BFMTV. Jej plán počíta s možnou devalváciou franku a nádeja sa, že to podporí vývoz a rozvoj priemyslu.predvída Le Penová.Odhalila aj cieľ svojej prvej zahraničnej cesty, keby sa stala prezidentkou – išla by do Afriky. Je za užšie vzťahy s Afrikou a navrhla, teda študentské výmeny s tamojšími štátmi s francúzskou koloniálnou minulosťou.Stredajší televízny duel dvoch prezidentských kandidátov podľa agentúry Médiametrie sledovalo 16,5 milióna divákov. Prezidentské debaty pred druhým kolom v roku 2007 a 2012 mali o niekoľko miliónov vyššiu sledovanosť.Televízna debata bola vyvrcholením kampane pred druhým kolom francúzskych prezidentských volieb. O polnoci z piatka na sobotu sa začne moratórium. Novú hlavu štátu si Francúzi zvolia v nedeľu.