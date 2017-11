Macron sa rozprával s Putinom o umožnení humanitárnej pomoci v Sýrii

Na snímke Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v piatok Rusko, aby využilo svoj vplyv na povolenie humanitárnych koridorov, ktorými by prúdila pomoc do Sýrie zničenej vojnou.Macron sa telefonicky rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a požiadal Moskvu, aby využila u sýrskej vlády všetok svoj vplyv. Informoval o tom Elyzejský palác.Oblasti ako Východná Ghúta sú obliehané silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada posledné štyri roky.Cez víkend sa humanitárnemu konvoju OSN podarilo vstúpiť do Východnej Ghúty a doviezť tam zúfalo potrebné potraviny a lieky pre približne 40.000 ľudí. Predtým sa naposledy dostal konvoj OSN s pomocou do spomínanej oblasti 23. septembra.Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Mark Lowcock v pondelok vyhlásil, že pomoc nutne potrebuje 13 miliónov Sýrčanov.Celkovo 436.000 ľudí zo severosýrskej Rakky, bývalého faktického hlavného mesta Islamského štátu (IS) v Sýrii, ušlo na 60 rôznych miest, pričom ďalších 350.000 ľudí bolo od augusta vyhnaných z východosýrskeho mesta Dajr az-Zaur - z nich až 250.000 v októbri.Takmer tri milióny ľudí žijú v oblastiach ťažko dostupných pre humanitárnych pracovníkov, dodal Lowcock.