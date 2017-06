Macron sa v dohľadnom čase chystá zvolať francúzsky Kongres

Francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa chystá zvolať do Versailles spoločné zasadnutie oboch komôr francúzskeho parlamentu - Kongres, aby na ňom definoval hlavné smery politiky svojej vlády.Vo vysielaní rozhlasovej stanice RTL to dnes potvrdil hovorca francúzskej vlády Christophe Castaner, ktorý však neuviedol termín spoločného zasadnutia Národného zhromaždenia a Senátu.Podľa RTL by sa Kongres vo Versailles mohol zísť 3. júla. Castaner však odmietol komentovať tieto špekulácie. Uviedol len, žeIde o súčasť Macronových snáh o obrodu demokracie vo Francúzsku, spresnil hovorca.Prísľub predkladať Kongresu každý rok správu o činnosti vlády dal Macron ešte počas svojej predvolebnej kampane.zdôvodňoval na jar Macron svoje odhodlanie predkladať parlamentu výročné správy o svojej činnosti.Poslednýkrát sa francúzsky Kongres zišiel 16. novembra 2015, krátko po sérii samovražedných atentátov v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis.