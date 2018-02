Macron sľubuje hory-doly. Usiluje sa získať banky z Londýna do Paríža

Francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sľubuje medzinárodným bankám, ktoré v dôsledku brexitu plánujú odchod z Londýna, hory-doly, aby sa presťahovali do Francúzska. Uviedol to šéf banky Goldman Sachs v Nemecku Wolfgang Fink.Americký bankový dom predpovedá rast kurzu eura.uviedol Fink pre nedeľné vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.Podľa bankára americký prezident Trump nemá nijaký záujem o to, aby bol dolár silný. Tento záver podľa Finka vychádza z logiky prezidentovho hospodárskeho programu. Bankár však očakáva, že americká centrálna banka bude zvyšovať svoju základnú úrokovú sadzbu rýchlejšie, než investori všeobecne očakávajú. Zmena úrokovej politiky môže viesťV rozhovore Fink potvrdil, že banka, ktorú vedie vo Frankfurte nad Mohanom, v dôsledku brexitu zvýši počet svojich zamestnancov na dvojnásobok.Paríž však teraz vstupuje do súťaže o londýnske banky razantnejšie. Keď sa otvárala problematika odchodu bánk z Londýna na kontinent, Francúzsko sa o ňu veľmi nezaujímalo. Prezident Macron však prístup radikálne zmenil. Do Elyzejského paláca si pozval šéfov zahraničných bánk, ktoré sídlia v britskom hlavnom meste a sľuboval im všetko možné, len aby sa rozhodli pre jeho krajinu. Fink dodal, že prezidentovo úsilie je sofistikované. Nemecko sa v tejto kampani správa dosť zdržanlivo. Jeho hlavným tromfom je stabilita a vypočítateľnosť. Bankárov si získava aj pocitom istoty.