Macron: Štáty EÚ nerešpektujúce pravidlá by mali pocítiť dôsledky

Francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Brusel/Paríž 22. júna (TASR) - Členské štáty prijímajúce peniaze z EÚ, ale nerešpektujúce jej princípy, by mali pocítiť politické dôsledky, vyhlásil včera francúzsky prezident Emmanuel Macron. Priznal tiež, že medzi východnými a západnými členskými štátmi existuje určité napätie. Povedal to deň pred summitom Európskej rady, na ktorom sa plánuje osobitne stretnúť s lídrami štátov Vyšehradskej skupiny (V4)skonštatoval francúzsky prezident. Zaznelo to v rozhovore pre osem európskych médií. Jeho prepis získala agentúra Reuters. Macron považuje za, že niektoré členské štáty prijímajú peniaze z Únie, ale nerešpektujú jej hodnoty.Skonštatoval, že Únia zoslabne, ak dovolí svojím členom porušovať pravidlá. Žiadne konkrétne štáty ale v tejto súvislosti nemenoval.Právnym krokom zo strany EÚ momentálne čelí Česká republika, Maďarsko a Poľsko pre odmietavý postoj k prijímaniu migrantov na základe povinných kvót. Európska komisia tiež kritizuje Poľsko za reformu fungovanie ústavného súdu a Maďarsko za nový vysokoškolský zákon. S lídrami štátov V4 sa Macron stretne v piatok.Macron v rozhovore zopakoval, že je sa užšiu integráciu eurozóny aV otázke parížskej klimatickej dohody Macron vyjadril nádej, že Donald Trump, ktorý od nej chce odstúpiť, zmení názor.uviedol.Macron príde vo štvrtok na summit Európskej rady prvýkrát. Spolu s Angelou Merkelou ostatným lídrom budú prezentovať aktuálny stav dodržiavania minských dohôd. V tejto súvislosti sa očakáva podpora predĺženia ekonomických sankcií voči Rusku.